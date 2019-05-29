شكرا لقرائتكم برج العرب يحضن المباراة المصيرية بين الاتحاد وسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة الإتحاد السكندرى وسموحة فى الجولة 34 للدورى الممتاز، فى استاد برج العرب وبجمهور بدلا من استاد المكس.

ومن المقرر إقامة مباراة الاتحاد وسموحة فى العاشرة مساء الاثنين المقبل، فى لقاء يبحث فيه زعيم الثغر عن تحقيق الثلاث نقاط للعبور للمنطقة الدافئة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 وخسر فى 13 لقاء أحرز لاعبوه 38 هدفا ومنى مرماه بـ55 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز العاشر فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 14 وتعادل فى 11 أحرز لاعبوه 32 هدفا ومنى مرماه بـ38 هدفا .