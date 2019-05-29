سوبر كورة.. الصعايدة يطبقون الـvar فى دورة رمضانية بسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة طريفة شهدتها إحدى الدورات الرمضانية بسوهاج عندما استعان منظمو الدورة بالنظام المتبع فى إعادة بعض الكرات الـvar لإحتساب إحدى الكرات المثيرة للجدل.

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