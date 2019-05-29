شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يطالب الأهلى بجواز سفره..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلى الحصول جواز سفره من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد تأجيل مواجهتى المقاولون العرب والزمالك لبعد نهائيات كأس الأمم الافريقية. ويرغب وليد أزارو فى قضاء أجازة قصيرة مع أسرته، خاصة وأنه لم يتم استدعاؤه لقائمة منتخب المغربي المشاركة فى الكان، قبل أن يعود مجدداً للإنتظام ف تدريبات الأهلى.

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