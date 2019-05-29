شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف: الأهلى يصر على الانسحاب من الدورى.. والإعلان الرسمى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ينسحب الأهلى من الدورى رسميًا بعد إعلان اتحاد الكرة تأجيل مبارياته المتبقية بعد بطولة أمم أفريقيا أم لا؟.. هذا السؤال يشغل بال الكثير من محبى كرة القدم وتحديدا جماهير ناديى الأهلى والزمالك، خصوصا بعد إعلان إدارة القلعة الحمراء عقد جلسة طارئة يوم السبت المقبل لحسم الموقف النهائى من استكمال مباريات الدورى والكأس من عدمه.

"سوبر كورة" يكشف من مصادره الخاصة ما يدور فى الكواليس داخل القلعة الحمراء حاليًا، والقرار الذى سيتخذه مسئولو النادى والإعلان عنه بعد جلسة السبت.