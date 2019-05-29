شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى عن اتهامات التفويت للجونة : الأقربون أولى بالمعروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى والمتحدث الرسمى للدراويش اتهامات نادى بتروجت لناديه بتفويت مباراة الجونة كما زعم بيان النادى البترولى الذى أصدره منذ قليل .

وقال إبراهيم فارس فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : "الاسماعيلى فريق كبير لايفعل مثل هذه الافعال مهما كان الوضع ومن تابع مباراة الجونة سيتأكد على الفور أن أياً من الناديين كان بإمكانه الفوز فى أى وقت من المباراة "

ويضيف عضو مجلس الاسماعيلى : " الدقائق الأخيرة هى من جعلت بتروجت يفكر فى نغمة التفويت ولكنها خدعة لاسيما أن الوقت الضائع من المباراة شهد تخوف من الفريقين لخسارة نقاط المباراة كاملة فظهر التحفظ على أداؤهم الأمر الذى فسره مسئولى بتروجت بالتفويت وهذا عارى تماماً من الصحة "

وتابع إبراهيم فارس :"حتى لو كانت شبهة مجاملة فلماذا سنقدمها للجونة ماذا يربطنا بهم على الاقل كنا سنفكر فى بتروجت على طريقة الاقربون أولى بالمعروف فهم جيران الاسماعيلى ومنحونا ملعبهم نخوض عليه مبارياتنا بعد غلق ستاد الاسماعيلية ، مضيفاُ : "هذه اتهامات باطلة جملا وتفصيلا ، الاسماعيلى لايفعل ذلك "

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طالب مسئولو بتروجت فى مستند رسمى إدارة اتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فرق الدورى، ومراقبة بعض المباريات خاصة التى يكون طرفاها أحد الأندية التى تصارع من أجل البقاء بالدورى مؤكداً أن مباراة الاسماعيلى والجونة التى انتهت بالتعادل السلبى أكبر مثال .

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 33 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".