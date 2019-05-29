- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين.. علاء أبو القاسم: جيسون ستاثام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى لكن كل فى موهبته.
وجه ”الخليج 365” سؤالا لنجوم الرياضة هو "لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟".
علاء أبو القاسم البطل الأولمبى فى السلاح قال إنه يتمنى أن يكون النجم الإنجليزى جيسون ستاثام، لأنه فنان يتميز بأعمال الأكشن.
علاء أبو القاسم و جيسون
كانت هذه تفاصيل خبر لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين.. علاء أبو القاسم: جيسون ستاثام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.