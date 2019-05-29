شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين.. علاء أبو القاسم: جيسون ستاثام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى لكن كل فى موهبته.

وجه ”الخليج 365” سؤالا لنجوم الرياضة هو "لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟".

علاء أبو القاسم البطل الأولمبى فى السلاح قال إنه يتمنى أن يكون النجم الإنجليزى جيسون ستاثام، لأنه فنان يتميز بأعمال الأكشن.