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صور.. إقبال جماهيرى كبير على منافذ بيع "تذكرتى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منافذ بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية "تذكرتى" إقبالا جماهيريا كبيرا فى كل الأماكن المخصصة للبيع، وظهر جليا تواجد عدد من الأسر المصرية للحصول على الـfan id لدخول مباريات البطولة فى سهولة ويسر. 

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا منافذ استلام التذاكر التى يقدم ”الخليج 365” قائمة كاملة بها :

الدرجة الأولى: فروع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع -  الرحاب - الدقى - وسط البلد - الزمالك - المنيل - العباسية - شبرا - 6 أكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم - الإسكندرية - الإسماعلية - السويس ).

الدرجة الثانية والثالثة : جميع مراكز الشباب التالية مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات على رقم 15355.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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