شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى يحدد مصير أحمد الشيخ من تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى أحمد الشيخ لاعب الأهلى، اليوم، برنامجا تأهيليا للتعافى من إصابته التى تعرض لها مؤخراً، حيث أُصيب بكدمة فى كاحل القدم أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية.
وحصل أحمد الشيخ على راحة أمس بقرار من الجهاز الطبى على أن يعود اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلى، الذى يخضع له تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى.
وبدأ الشيخ أداء تدريبات داخل صالة الجيم ويخضع اليوم لفحص طبى لتحديد الخطوة المقبلة فى برنامجه التأهيلى قبل العودة والمقرر لها فى غضون أسبوع وفقا لما أعلنه الجهاز الفنى بعد التأكد بأن إصابته غير مُقلقة.
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