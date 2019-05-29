شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الأهلى يعود من السعودية غداً بعد أداء العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن محمد شريف لاعب الفريق حصل على إذن للسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة على أن يعود للمشاركة فى المران الجماعى غدا.

وغاب شريف عن المشاركة فى مران الفريق الذى أقيم أمس على ملعب التتش بسبب سفره إلى السعودية.

ويتدرب الأهلى يومياً على ملعبه بالتتش لحين وضوح الرؤية بشأن موقفه من استكمال بطولة الدورى التى من المقرر أن يلعب خلالها مباراتى المقاولون والزمالك بعد أمم أفريقيا التى تنطلق فى مصر يوم 21 يونيو المقبل، لكن مسئولى القلعة الحمراء سبق وأعلنوا أنهم لن يستكملوا البطولة حال تأجيل مبارياتهم لبعد أمم أفريقيا.