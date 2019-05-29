انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة و"PSG" يتفاوضان حول صفقة مزدوجة مدوية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 02:49 مساءً - شرع نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل استعادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا وجلبه من جديد إلى ملعب "كامب نو".

وقالت إذاعة "راديو كتالونيا" الموثوقة، الثلاثاء، إن المفاوضات بين الناديين الكتالوني والباريسي في مرحلة مبكرة للغاية، مشيرة إلى أن الصفقة التي يتم التفاوض حولها تشمل الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأشارت إلى أن برشلونة يُدرك جيداً أن العملية ستكون "معقدة للغاية"، كما أن إدارة سان جيرمان ستضع الكثير من العقبات، مشددة على أن الإدارة الكتالونية "واثقة من قدرتها على إحراز تقدم في المفاوضات جارية".

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ولفتت إلى أن العملاق الكتالوني يضغط في المفاوضات بورقة ديمبلي، علاوة على رغبة نيمار الشخصية في العودة مجدداً إلى قلعة "كامب نو".

ودأب برشلونة على استهجان التقارير التي تتحدث عن عودة محتملة لنجم الكرة البرازيلية إلى كتالونيا، لكن التطورات المتسارعة التي حدثت في الشهر الأخير، على غرار الخروج المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم السقوط أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا، دفعت بطل الليغا إلى إعادة حساباته من جديد.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف البلوغرانا صيف عام 2017، من أجل ارتداء قميص فريق العاصمة الفرنسية، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم؛ إذ بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

ورغم النجاح الذي حققه نيمار على الصعيد المحلي مع "أمراء باريس"؛ فإنه فشل على الساحة القارية، ولم يستطع قيادة فريقه للمنافسة على "أمجد الكؤوس الأوروبية" في النسختين الأخيرتين.