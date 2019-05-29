انت الان تتابع لجنة المسابقات تحدد موعد نهائي كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
اتحاد الكرة
كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن ملامح التصور الموضوع لبطولة كأس مصر، وقال حسين في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن نهائي الكأس سيقام يوم 10 سبتمبر المقبل، على أن يقام لقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 يوم 26 أو 27 أغسطس المقبل، موضحًا أن ملعب المباراة لم يحدد حتى الآن، وإن كان الأقرب هو ملعب الجيش ببرج العرب ليكون ملعبا محايدا، خاصة أن أحد استادي السلام وبتروسبورت سيستضيف لقاءات الأهلي، بينما يستضيف الدفاع الجوي مباريات بيراميدز.
ولفت عامر حسين إلى أن لجنة المسابقات ستمنح الفرق مدة شهر بعد انتهاء الدوري عقب كأس الأمم، ليتمكن كل فريق من الحصول على راحة وإعداد نفسه للموسم الجديد. وأفاد أن اللجنة حددت موعدًا مبدئيا للموسم الجديد يوم 15 سبتمبر. كما أكدت المسابقات مساء أمس الثلاثاء، الانتهاء من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد
ولفت عامر حسين إلى أن لجنة المسابقات ستمنح الفرق مدة شهر بعد انتهاء الدوري عقب كأس الأمم، ليتمكن كل فريق من الحصول على راحة وإعداد نفسه للموسم الجديد.
وأفاد أن اللجنة حددت موعدًا مبدئيا للموسم الجديد يوم 15 سبتمبر.
كما أكدت المسابقات مساء أمس الثلاثاء، الانتهاء من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.
واستقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والتأكيد للأندية المعنية أن المباريات المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في مواعيدها.
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