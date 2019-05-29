الظلم وحش.. تعليقات النجوم على عقوبة جهاد جريشة

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رفض اتحاد الكرة تنفيذ طلب الوداد المغربي، بإحالة جهاد جريشة للتحقيق بشأن مستواه في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. كما دعم العديد من نجوم الرياضة الحكم المونديالي

دعم العديد من نجوم الرياضة، الحكم المونديالي جهاد جريشة، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.

وكتب محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة أشهر، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاقا لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع

وكتب محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة أشهر، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاقا لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع كفاءتهم ليتسيدوا إفريقيا كما كان الحال قبل ذلك". — Farag Amer (@FaragAmer_) من المحزن والمؤسف ان يصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرارا بايقاحكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة اشهر ، ارجو ان تكون هذة نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم الصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع كفاءتهم ليتسيدوا افريقيا كماكان الحال قبل ذلك — Farag Amer (@FaragAmer_) May 28, 2019 — Farag Amer (@FaragAmer_)

بينما كتب المحلل الرياضي خالد بيومي، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إيقاف جهاد جريشة، دليل على ضعف الاتحاد المصري أمام نظيره المغربي". — khaled bauomy ???? (@khaledbauomy) إيقاف جهاد جريشه، دليل على ضعف الاتحاد المصري امام نظيرة المغربي. — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) May 28, 2019 — khaled bauomy ???? (@khaledbauomy)

بينما كتب الإعلامي تامر صقر، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إيقاف جهاد جريشة لمده ستة أشهر لماذا؟.. سؤال يحمل علامات استفهام كثيرة؟". — tamer sakr (@_Tamersakr) ايقاف جهاد جريشه لمده سته اشهر لماذا ؟؟ ؟ سؤال يحمل علامات استفهام كثيره !!!!!!!!! Advertisements — tamer sakr (@_Tamersakr) May 28, 2019 — tamer sakr (@_Tamersakr)

من جانبه كتب الإعلامي محمد الليثي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "العقوبة التي وقعت على جهاد جريشة قمة الظلم والافتراء بصراحة، جساما واللي عمله في مباراة الوداد 2017، وفي مباراة صن داونز قمة الأداء التحكيمي.. الظلم وحش". — Mohamed El Laithy (@mellaithy) العقوبة التي وقعت علي جهاد جريشة قمة الظلم و الإفتراء بصراحة جساما و اللي عملة في مباراة الوداد ٢٠١٧ و في مباراة صن داونز قمة الأداء التحكيمي الظلم وحش — Mohamed El Laithy (@mellaithy) May 28, 2019 — Mohamed El Laithy (@mellaithy)

وكتب المعلق الرياضي أحمد الطيب، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "قرار إيقاف جهاد جريشة 6 أشهر وبهذه السرعة يؤلمنا مش بس يزعّلنا، أثق بأن جهاد نقى ونظيف وهذا هو الأهم.. أما الخطأ فهو وارد". — Ahmed Eltayeb (@ahmedeltayeb888) قرار إيقاف جهاد جريشة 6 أشهر و بهذه السرعة يؤلمنا مش بس يزعّلنا -- أثق أن جهاد نقى و نظيف و هذا هو الأهم - اما الخطأ فهو وارد -- — Ahmed Eltayeb (@ahmedeltayeb888) May 29, 2019 — Ahmed Eltayeb (@ahmedeltayeb888)

كما نشر اتحاد الكرة، بيانا جاء فيه: "قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الإفريقي، وأكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد المصري قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة". وواصل البيان: "رئيس لجنة الحكام المصرية، أضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة بأن الاتحاد الإفريقي ولجنة حكامه سينظرون بعين الاعتبار للالتماس المقدم من جانبنا، لا سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في مطالبتنا بإلغاء هذا القرار، وأن هذه الأسس تؤكد أن جهاد جريشة قد أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل هذه العقوبة". وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أرسل احتجاجا إلى الاتحاد الإفريقي، على أداء الحكم المصري، وذكر في احتجاجه، حالتي تظلم، ويتعلق الأمر بعدم احتساب جريشة للهدف الذي سجله أيوب العملود في الدقيقة 46، إضافة إلى عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح الوداد في الدقيقة 65، بعدما لمست الكرة يد المدافع التونسي، داخل منطقة الجزاء، وطلب الاتحاد المغربي ردا سريعا من "الكاف" تجاه التظلم المقدم ضد جهاد جريشة، وإصلاح ما يمكن إصلاحه لفائدة الوداد، مع اتخاذ العقوبات والإجراءات اللازمة. وعلمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة، رفض تنفيذ طلب الوداد، بإحالة جهاد جريشة للتحقيق بشأن مستواه في لقاء الوداد والترجي، علمًا بأن الجبلاية تلقت خطابًا من الوداد يطلب فيه إحالة جريشة للتحقيق، إلا أن مجلس الجبلاية رفض، خاصة بعدما تم إيقاف جريشة 6 أشهر من جانب الاتحاد الإفريقي.

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