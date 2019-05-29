انت الان تتابع النني يبحث عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

محمد النني

يبحث محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه المدفعجية تشيلسي في المباراة النهائية بالملعب الأوليمبي بباكو، الساعة 9:00 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.

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النني سيكون على موعد مع التاريخ؛ بعدما بات ثاني لاعب مصري يصل لنهائي الدوري الأوروبي بعد أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني السابق، حيث وصل ميدو إلى نهائي نسخة 2004، مع فريقه مارسيليا لمواجهة فالنسيا، لكنه لم يُشارك فى المباراة التي خسرها فريقه بهدفين دون رد. وسيكون محمد النني، أول لاعب