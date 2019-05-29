الموعد والقنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي

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٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

يستضيف الملعب الأولمبي بباكو عاصة أذربيجان، مساء اليوم الأربعاء، نهائي بطولة منافسات الدوري الأوروبي، بين تشيلسي ونظيره أرسنال وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة بعد مواجهة بورتو وبراجا في 2011، وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في 2012.

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موعد مباراة تشيلسي وأرسنال تبدأ مواجهة تشيلسي ضد أرسنال في تمام الساعة التاسعة مساء. القناة الناقلة تشيلسي وأرسنال تنقل مباراة تشيلسي وأرسنال عبر قناة «beIN SPORTS HD 1». وفاز الفريقان بـ11 مباراة في البطولة هذا الموسم، وهناك 3 فرق فازت بمباريات أكثر منهما في بطولة أوروبية بموسم