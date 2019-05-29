انت الان تتابع قبل كوبا أمريكا.. نيمار يترك تدريبات البرازيل مصابًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

نيمار

خرج النجم البرازيلي نيمار من تدريبات منتخب بلاده أمس الثلاثاء بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى، تلك الإصابة التي تثير الفزع في معسكر البرازيل التي تستعد للمشاركة في كوبا أمريكا التي تحتضنها على أرضها الشهر المقبل، وتأتي تلك الإصابة بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تجريد نيمار من شارة القيادة ومنحها لزميله في باريس سان جيرمان داني ألفيس الذي ارتدى تلك الشارة 4 مرات من قبل، وتعرض نيمار للإصابة عندما حاول تسديد كرة في مساحة ضيقة أثناء ضغط زميله تياجو سليفا عليه.

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وتتطلع البرازيل للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 2007، ودخل البطولة باعتبارها المرشح الأبرز للفوز باللقب، خاصة أنها تستضيف كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 1989. وتتواجد البرازيل في مجموعة تضم كل من فنزويلا وبيرو وبوليفيا، وتستهل مشوارها بخوض المباراة الافتتاحية في البطولة يوم 14 يونيو