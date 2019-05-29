انت الان تتابع مدرب بلجيكا يضع شرطًا لتدريب برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

روبرتو مارتينيز

أكد مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز، أنه لن ينتقل لتدريب أي فريق، بدون مناقشة الأمر في البداية مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط اسمه بقوة لتدريب نادي برشلونة خلفًا لإيرنيستو فالفيردي، والذي تحوم الكثير من الشكوك حول مستقبله مع الفريق بعد خسارته هذا الأسبوع لنهائي كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا، إلى جانب خروجه المهين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة، وذلك على الرغم من فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.

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وقال مارتينيز حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لن أقول نعم لأي فريق، دون التحدث أولًا مع بارت فيرهاجي- رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم- إضافة إلى التحدث مع مهدي بايات نائب الرئيس". ولم يوضح مارتينيز ما إذا كان برشلونة تواصل معه أم لا، ولكنه لم ينف في الوقت ذاته احتمالية انتقاله إلى تدريب العملاق