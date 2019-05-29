شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على موعد نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبوريدة، على تحديد موعد المباراة النهائية من بطولة كأس مصر.

وحدد اتحاد الكرة إقامة اللقاء 10 سبتمبر المقبل، حيث من المقرر أن يتم استئناف مباريات الأدوار المتبقية من البطولة مع بداية الدورى الموسم الجديد.

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