شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح إبراهيم نور الدين بديلاً لجهاد جريشة في كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الحكم الدولي إبراهيم نور الدين دائرة الترشيحات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بديلاً لجهاد جريشة الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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وزعم الكاف أن جهاد جريشة قدم أداءً ضعيفا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي على خلفية تقدم الاتحاد المغربي بشكوي رسمية ضد جريشة لإلغائه هدفا لمصلحة الوداد وعدم احتساب ركلة وطرد لاعب من الوداد المغربي في اللقاء الذي انتهي بهدف لكل فريق.

ورشحت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إبراهيم نور الدين بديلاً لجهاد جريشة الموقوف.

ويدعم عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اللجنة الرئيسية بالكاف ابراهيم نور الدين للتحكيم بأمم أفريقيا حيث يري أنه الأنسب، نظرًا لضيق الوقت قبل انطلاق البطولة.