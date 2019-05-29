شكرا لقرائتكم ساري يغادر الحصة التدريبية لتشلسي غاضبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 21 دقيقة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 15:30

باكو-أ ف ب -غادر الايطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشلسي الإنكليزي، غاضبا الحصة التدريبية المفتوحة أمام وسائل الإعلام عشية نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم في باكو، بعد مشادة بين لاعبيه الأرجنتيني غونزالو هيغواين والبرازيلي دافيد لويز.



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وتوجه المدير الفني الإيطالي (60 عاما) إلى خارج الملعب وقام برمي قبعته الزرقاء على الأرض وركلها بقدمه أمام كاميرات الصحافيين الحاضرين.

ودخل المهاجم هيغواين والمدافع لويز في مشادة عقب تدخل قوي للأول بحق الثاني خلال مباراة مصغرة في أحد زوايا الملعب.

بعد ذلك، تبادل ساري بضع كلمات مع المدافع البرازيلي، قبل مغادرة الحصة التدريبية قبل انتهائها.

ويلتقي تشلسي جاره اللندني أرسنال الأربعاء على الملعب الأولمبي في باكو في نهائي يوروبا ليغ حيث يبحث الأول عن ثاني ألقابه في المسابقة بعد عام 2013.