شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. برنامج تأهيلى مكثف لـ أحمد الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع أحمد الشيخ لاعب الاهلي اليوم لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من إصابته التى تعرض لها مؤخراً ،حيث أصيب بكدمة في كاحل القدم أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.
كان الشيخ حصل على راحة أمس بقرار من الجهاز الطبي على أن يعود اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
وبدأ الشيخ أداء تدريبات داخل صالة الجيم ويخضع اليوم لفحص طبي لتحديد الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي قبل العودة والمقرر لها في غضون إسبوع وفقا لما أعلنه الجهاز الفني، بعد التأكد بأن إصابته غير مُقلقة.
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