شكرا لقرائتكم بتروجت يطالب الجبلاية بمراقبة مباريات صراع الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مسئولو نادى بتروجت بطلب رسمى إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة "الجبلاية" لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فرق الدورى ومراقبة بعض المباريات خاصة التى يكون طرفيها إحدى الأندية التى تصارع من أجل البقاء بالدورى.

وأكد مسئولو بتروجت على ضرورة ترحيل المباراة الأخيرة للفرق المنافسة على الهبوط المقرر لها يوم 3 يونيه المقبل إلى يوم 6 يونيه فى نفس توقيت الميعاد المقترح للمباراة الأخيرة لحرس الحدود مع بيراميدز باعتبار أن نادى الحرس من الأندية المنافسة على الهبوط وهذه المباريات هو بتروجت والمقاولون ، الإنتاج الحربى ووادى دجلة ، سموحه والإتحاد السكندرى على أن تقام مباراة الحرس مع الزمالك فى موعدها فى الثالث من يونيو المقبل بدون تأجيل.

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طلب بتروجت

وطلبت إدارة بتروجت أيضًا إقامة مباراة المقاولون والأهلى فى الثالث من يونيو المقبل ، فى الوقت الذى طالبت فيه أيضا بضرورة مراقبة المباريات التى يكون أحد طرفيها إحدى الأندية التى تصارع من اجل البقاء حفاظا على مبدأ اللعب النظيف لاسيما بعد مشاهدة لقاء الإسماعيلى والجونة الأخير بالدورى.