شكرا لقرائتكم الإنتاج: نثق فى نزاهة التحكيم المضري ضد الزمالك ونرحب بالأجانب مع دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يثق خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى فى نزاهة الحكام المصريين وقدرة أياً منهم على إدارة مباراة الزمالك بنزاهة وعادلة.

ويلتقي الانتاج الحربى مع الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها العاشرة مساء الخميس على ستاد بتروسبورت.

أكد مهدى فى تصريحات خاصة : "وجود حكام مصريين فى مباراة الزمالك لا يقلقنا نثق فى نزاهة التحكيم المصرى ونرحب أيضاً بوجود حكام أجانب فى مباراة دجلة بحسب رغبة الطرف المنافس "

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وتقدم نادى وادى دجلة بطلب رسمى لاتحاد الكرة يطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها 3 يونيو المقبل فى إطار مباريات الجولة الـ34 للدورى فيما لم يطلب الزمالك حكاماً أجانب لمباراته مع الزمالك

ويتنافس وادى دجلة والإنتاج الحربى على الهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى، حيث تأكد هبوط ناديى الداخلية والنجوم رسمياً إلى دورى القسم الثانى ويتبقى فريق ثالث.

وكان الزمالك قد توج بطلا للكونفدرالية بالفوز على نهضة بركان المغربى، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 3، بعد الخسارة فى الذهاب بهدف دون رد، والفوز فى مباراة الإياب على ستاد برج العرب، بنفس النتيجة ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التى حسمت البطولة لصالح النادى الأبيض.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 41 ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.