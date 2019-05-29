الزمالك بطل الدوري حال انسحاب الأهلي...

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جدة - عمرو شويل يجهز الأهلي قرار الانسحاب من الدوري المصري للموسم الحالي بشكل رسمي خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم السبت المقبل، لمناقشة القرار النهائي بشأن الموافقة على استكمال المنافسات بعد أمم إفريقيا أو التمسك بقراره بخوض كل مبارياته قبل أمم إفريقيا 2019.
وحال صدور قرار رسمي من مجلس إدارة الأهلي بالانسحاب سيفسح الأهلي المجال للزمالك في التتويج بالدوري، شريطة أن يفوز الأبيض في مبارياته المتبقية ويتصدر المسابقة لأنه وقتها سيكون الأعلي رصيداً للنقاط.
ومن المقرر أن يحسم الأهلي موقفه النهائي بشأن الانسحاب أو الموافقة علي قرارات الجبلاية في اجتماع المجلس السبت المقبل.
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