شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. هل لعب الكرة حرام.. سالم عبد الجليل يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. قال عبد الجليل: "إذا كانت القوانين تحقق العدل أهلا وسهلا ولكن إذا كانت تؤسس لأخطاء أو فيها ظلم لا يبنبغى أن نأخذ بها ولست أعرف قانونا فى كرة القدم فيه نوعا من الظلم ولكن بجرة قلم أقول أن الكرة حرام عشان فيها قوانين وضعها الكفار هذا غير صحيح."

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