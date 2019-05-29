شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإنتاج.. مختار يرسم خطة ترويض الفارس الأبيض الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ينهى فريق الإنتاج الحربى مساء اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة والمقرر لها غداً الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت.

ويعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج قائمة لاعبيه التى تدخل معسكراً مغلق بأحد الفنادق للمبيت بها استعداداً للمباراة.

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وحرص مختار مختار خلال التدريبات الأخيرة على دراسة الزمالك بفيديوهات لمبارياته الأخيرة لوضع الخطة المناسبة لمواجهته، كما تحدث مع لاعبيه على أهمية اللقاء وضرورة التركيز للخروج بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على الهروب من شبح الهبوط.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف، فيما يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف.