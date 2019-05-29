شكرا لقرائتكم زعيم الثغر راحة 24 ساعة قبل حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة على أن يعود للتدريبات غدا فى التاسعة مساء فى إطار الإستعدادات لمباراته الأخيرة فى الجولة الـ 34 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها 3 يونيه المقبل على ملعب حرس الحدود بالمكس.
وتمكن طلعت يوسف من رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وإبعادهم عن حالة التوتر والقلق التى تسيطر عليهم من الخوف من شبح الهبوط ، وظهر واضحا تالق جميع اللاعبين خلال التدريبات خاصة الذين كانوا مستبعدين من حلمى طولان المدير الفنى السابق.
وقرر المدير الفنى للإتحاد الدخول فى معسكر مغلق قبل اللقاء ب 48 ساعه لمزيد من التركيز ، رافضا نغمة الاعتماد على الناشئين فى لقاء سموحه مشيرا أن اللقاء صعب.
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