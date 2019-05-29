التشكيل المتوقع لمباراة ارسنال ضد تشيلسي فى نهائى الدورى الأوروبى

يواجه فريق ارسنال نظيره الفريق اللندني تشيلسي فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بنهائى الدورى الأوروبى “اليوروباليج” على ملعب مدينة “باكو” عاصمة أذريبجان.

فيما يريد فريق تشيلسي الحصول علي اللقب الثانى فى تاريخه من بطولة الدورى الأوروبى بعد الفوز بنسخة 2012 / 2013، فيما يريد و بشدة فريق أرسنال الحصول على أولى ألقابه من المسابقة القارية.

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام تشلسي :

في حراسة المرمى: بيتر تشيك.

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في خط الدفاع: كوتشيلنى، سوكراتيس ، مونريال.

في خط الوسط: كولاسيناك، توريرا،تشاكا، نيلس.

في خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيتى، مسعود أوزيل.

وصعد أرسنال للمباراة النهائية بمسابقة الدورى الأوروبى بالفوز على فالنسيا الإسبانى، بنتيجة 7 ـ 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائى.