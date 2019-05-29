شاهد لاعب الأهلى يؤدى مناسك العُمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد شريف لاعب الأهلى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة خلال أداء مناسك العمرة. وحصل محمد شريف على إذن للسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة على أن يعود للمشاركة فى المران الجماعى غدا، وغاب شريف عن المشاركة فى مران الفريق الذى أقيم أمس على ملعب التتش.

محمد شريف

محمد شريف

محمد شريف

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