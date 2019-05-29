سوبر كورة.. من سيتوج بالدورى حال انسحاب الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الأهلى قرار الانسحاب من الدورى المصرى للموسم الحالى بشكل رسمى خلال اجتماعه الذى سيعقد يوم السبت المقبل، لمناقشة القرار النهائى بشأن الموافقة على استكمال المنافسات بعد أمم أفريقيا أو التمسك بقراره بخوض كل مبارياته قبل أمم أفريقيا 2019. لمعرفة بطل الدورى حال انسحب الأهلى رسميا اضغط هنا

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