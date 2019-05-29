شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعسكر فى القاهرة استعدادا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم لاعبو منتخب السلة فى معسكر داخلى بإحدى مدارس القاهرة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى التصفيات الأفريقية يونيو المقبل، على أن يستمر المعسكر ليوم الاثنين المقبل.

ويقود المنتخب فى المعسكر عصام عبد الحميد فى أول ظهور له مع المنتخب فى المنصب الجديد بعد أن تولى المهمة رسميا، خلفا لعمرو أبو الخير الذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى الوصول إلى كأس العالم.

يذكر أن الجهاز الفنى مكون من عصام عبد الحميد ويعاونه وسام جابر وأحمد فوزى.