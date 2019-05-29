شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: نثق فى نزاهة الحكام المصريين فى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى ثقة ناديه الكاملة فى نزاهة الحكام المصريين، وقدرتهم على إدارة مباراة الزمالك بنزاهة وعادلة.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها العاشرة مساء الخميس على استاد بتروسبورت.

وقال خالد مهدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "وجود حكام مصريين فى مباراة الزمالك لا يقلقنا، نثق فى نزاهة التحكيم المصرى ونرحب أيضاً بوجود حكام أجانب فى مباراة دجلة بحسب رغبة الطرف المنافس".

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وتقدم نادى وادى دجلة بطلب رسمى لاتحاد الكرة يطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها 3 يونيو المقبل فى إطار مباريات الجولة الـ34 للدورى، فيما لم يطلب الزمالك حكاماً أجانب لمباراته مع الزمالك.

ويتنافس وادى دجلة والإنتاج الحربى على الهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى، حيث تأكد هبوط ناديى الداخلية والنجوم رسمياً إلى دورى القسم الثانى ويتبقى فريق ثالث.

وكان الزمالك قد توج بطلا للكونفدرالية بالفوز على نهضة بركان المغربى، بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3، بعد الخسارة فى الذهاب بهدف دون رد، والفوز فى مباراة الإياب على استاد برج العرب، بنفس النتيجة ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التى حسمت البطولة لصالح النادى الأبيض.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا، وتلقت شباكه 41 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.