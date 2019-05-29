شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: الاتحاد جاهز لموقعة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة على أن يعود للتدريبات غدا فى التاسعة مساء فى إطار الاستعدادات لمباراته الأخيره فى الجولة الـ34 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها 3 يونيو المقبل على ملعب حرس الحدود بالمكس.

ونجح طلعت يوسف فى رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وإبعادهم عن حالة التوتر والقلق التى يسيطر عليهم من الخوف من شبح الهبوط، وظهر واضحا تألق جميع اللاعبين خلال التدريبات، خاصة الذين كانوا مستبعدين من حلمى طولان المدير الفنى السابق.

وقرر المدير الفنى للاتحاد الدخول فى معسكر مغلق قبل اللقاء بـ48 ساعة لمزيد من التركيز، رافضا نغمة الاعتماد على الناشئين فى لقاء سموحة، مشيرا إلى أن اللقاء صعب.