هداف الدورى أحمد على يحتفل بعيد ميلاده الـ33

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم أحمد على كامل نجم المقاولون وهداف الدورى الموسم الحالى حتى الآن برصيد 18 هدفا بعيد ميلاده الـ33، حيث إنه من مواليد 29 مايو عام 1986.
يعد أحمد على من أبرز الهدافين فى هذا الموسم فى ظل الأهداف المؤثرة التى حققها مع ذئاب الجبل، فضلا عن أنه استطاع أن يقنع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى بموهبته حتى ضمه إلى صفوف الفرعنة استعدادا لأمم أفريقيا.
بدأ أحمد على مشواره فى نادى غزل شبين، قبل أن يصول ويجول فى أندية الممتاز، حيث لعب لأندية إنبى والإسماعيلى والزمالك ووادى دجلة، قبل أن ينتقل إلى المقاولون.
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