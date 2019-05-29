شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. صلاح وأبو تريكة يقودان الفراعنة للفوز على بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

ويفتح ”الخليج 365” صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

قاد محمد أبوتريكة نجم الأهلى السابق، المنتخب المصرى الأولمبى للفوز على منتخب بيلاروسيا 3-1 والتأهل إلى دور الثمانية فى دورة الألعاب الأولمبية "لندن 2012"، وسجل أهداف الفراعنة الثلاثة محمد صلاح ومروان محسن ومحمد أبو تريكة، كما ساهم "الماجيكو" فى صناعة الهدفين الأول والثانى، ليتأهل المنتخب المصرى رفقة منتخب البرازيل إلى الدور التالى للأولمبياد فى إنجاز رائع للكرة المصرية.