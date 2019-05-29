شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عصام بعد التتويج بالحذاء الذهبى فى إنجلترا: "اللى جاى أحسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت سارة عصام لاعبة منتخب الكرة النسائية والمحترفة فى ستوك سيتى الإنجليزى، والفائزة بجائزة الحذاء الذهبى هذا الموسم مع النادى الإنجليزى عن سعادتها وفخرها بعد الحصول على الجائزة.

وقالت سارة عصام، فى تصريحات خاصة من إنجلترا، إنها فخورة بعد تحقيق هذا الإنجاز، حيث إن هذا يسهل الطريق على عدد كبير من البنات نفسها تلعب كورة فى مصر والوطن العربى.

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وتوجت سارة عصام لاعبة ستوك سيتى بجائزة الحذاء الذهبى بعد تسجيل 12 هدفا من إجمالى 12 مباراة شاركت فيها مع فريقها هذا الموسم.

وأضافت الحاصلة على الحذاء الذهبى أنها توجت بجائزة المرأة العربية العام الماضى، كأول مصرية تفوز بها فى مجال الرياضة، وكان لدى تركيز وهدف من بداية الموسم أنى لن اكتفى بكونى أول محترفة عربية فقط فأنا لدى طموحات كثيرة.

وأشارت سارة عصام إلى أن لديها طموحات كثيرة تسعى إلى تحقيقها الفترة المقبلة، بأن تستمر فى تمثيل مصر بصورة جيدة بالخارج، وأن تكون على قدر المسئولية قائلة "اللى جاى أحسن".