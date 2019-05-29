شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات إصابة أجايى وحمودى من الكدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية ثنائى الفريق جونيور أجايى وأحمد حمودى، بعد مشاركتهما فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم أمس على ملعب التتش.

وكان ثنائى الأهلى قد تعرض لكدمات إلا أنهما شاركا أمس وأعلنا جاهزيتهما من خلال التواجد فى المران الجماعى، وشارك أجايى وحمودى فى مران الفريق كاملا والذى اشتمل على جانب بدنى خفيف وتدريبات الكرة.

ويتدرب الأهلى يومياً على ملعبه بالتتش لحين وضوح الرؤية بشأن موقفه من استكمال بطولة الدورى التى من المقرر أن يلعب خلالها مباراتى المقاولون والزمالك بعد أمم أفريقيا التى تنطلق فى مصر يوم 21 يونيو المقبل، لكن مسئولو القلعة الحمراء سبق وأعلنوا أنهم لن يستكملوا البطولة حال تأجيل مبارياتهم لما بعد أمم أفريقيا.