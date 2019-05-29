شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يطالب اتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراقبة المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو بتروجت فى مستند رسمى إدارة اتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فرق الدورى، ومراقبة بعض المباريات خاصة التى يكون طرفاها أحد الأندية التى تصارع من أجل البقاء بالدورى.

فى ذات السياق أكد مسئولو بتروجت ضرورة ترحيل المباراة الأخيرة للفرق المنافسة على الهبوط المقرر لها يوم 3 يونيو المقبل إلى يوم 6 يونيو فى نفس توقيت الميعاد المقترح للمباراة الأخيرة لحرس الحدود مع بيراميدز، باعتبار أن نادى الحرس من الأندية المنافسة على الهبوط وهذه المباريات هى بتروجت والمقاولون، الإنتاج الحربى ووادى دجلة، سموحة والاتحاد السكندرى على أن تقام مباراة الحرس مع الزمالك فى موعدها فى الثالث من يونيو المقبل بدون تأجيل.

كما طالبت إدارة بتروجت بإقامة مباراة المقاولون والأهلى فى الثالث من يونيو المقبل، فى الوقت الذى طالبت فيه أيضا بضرورة مراقبة المباريات التى يكون أحد طرفاها أحد الأندية التى تصارع من أجل البقاء حفاظا على مبدأ اللعب النظيف، لاسيما بعد مشاهدة لقاء الإسماعيلى والجونة الأخير بالدورى.