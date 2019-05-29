شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. دجلة يطلب حكاما أجانب لمباراته أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نادى وادى دجلة بطلب رسمى لاتحاد الكرة يطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها 3 يونيو المقبل فى إطار مباريات الجولة الـ34 للدورى. ويتنافس وادى دجلة والإنتاج الحربى على الهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى، حيث تأكد هبوط ناديى الداخلية والنجوم رسمياً إلى دورى القسم الثانى ويتبقى فريق ثالث. ويحتل وادى دجلة المركز الـ11 فى جدول الدورى ثم الإنتاج فى المركز الـ12 بنفس الرصيد وهو 37 نقطة.

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