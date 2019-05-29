فضل الله: لا يحق للأندية شكوى اتحاد الكرة لدى الفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي، أنه لا يحق للأندية شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم، لدى الاتحاد الدولي "فيفا".

وقال فضل الله في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأندية أعطت للاتحاد حق إدارة مسابقة الدوري من بداية الموسم.

وأضاف: "الفيفا لا يتدخل في الشؤون المحلية إلا في حالة واحدة وهي عدم الالتزام بالنزاهة والشفافية، أو أي سلوك يضر بكرة القدم، مثل الحصول على رشى، أو مراهنات مثل حالة يوفنتوس الإيطالي".

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وأكمل: "هناك خطوات تصعيدية يستطيع أي فريق اتباعها في مصر، وهي التظلم، ثم لجنة الانضباط، ثم الاستئناف".

واختتم: "لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة نصت في تعديلها الأخير على عدم اللجوء دوليا طالما طرفا النزاع وطنيين، ولا يجوز اللجوء دوليا إلا في حالة وجود لاعب أو مدرب أجنبي".

وتشهد مسابقة الدوري الممتاز أزمة بسبب تأجيل لجنة المسابقات لاتحاد الكرة 4 مباريات بعد بطولة الأمم الإفريقية، في الوقت الذي طالب فيه الأهلي في بيان رسمي، إنهاء المسابقة قبل الكان.

وعن قيد اللاعبين في الموسم المقبل، أشار فضل الله إلى أنه من الممكن أن يتم فتح باب القيد ولكن على ألا تشارك الصفقات مع أنديتها الجديدة في مباريات الموسم الذي لم ينته بعد، لمنح الفرق تكافؤ فرص، وكذلك تجنب خوض اللاعبين مباريات مع 3 أندية في موسم واحد.