تقارير تركية تكشف.. انتقال تريزيجيه إلى نادِ جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
كشفت تقارير صحفية تركية، أن صفقة انتقال المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي إلى صفوف ليون الفرنسي قد تمت بالفعل.
ووفقًا ما جاء في موقع فوتو ماك التركي، نقلًا عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، فإن ليون نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع قاسم باشا من أجل ضم تريزيجيه.
وأوضح الموقع أن رحيل الثلاثي ممفيس ديباي، بيرتراند تراوري وماكسويل كورنيه عن صفوف ليون بات حتميًا خلال الصيف القادم، وهو ما يستوجب تعويضهم.
وأشار التقرير إلى أن إدارة ليون نجحت في إتمام صفقتين، أولهما البلجيكي دودي لوكيباكيو من واتفورد الإنجليزي، بالإضافة إلى تريزيجيه.
وكان تريزيجيه قد حصل على شارة قيادة قاسم باشا خلال آخر مباراة لعبها مع الفريق بالدوري التركي، وذلك تكريمًا لجهوده قبل الرحيل عن الفريق.
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