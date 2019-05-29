موعد والقناة الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع مباراة نهائي الدوري الأوروبي. ويلتقي أرسنال وتشيلسي في نهائي يوروبا ليج في باكو، عاصمة أذربيجان. Advertisements واستعد الفريقان بالسفر، الجانرز الذي يضم النجم المصري محمد النني، بقيادة أوناي إيمري، وتشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري، لخوض تلك المواجهة الحاسمة. وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1. ويتأهل بطل الدوري الاوروبي لدور المجموعات بدوري الأبطال الموسم المقبل، كما يخوض مواجهة السوبر الأوروبي.

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