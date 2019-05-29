اخبار الرياضه

جروس يستقر على البديل لتعويض غياب عمر السعيد عن مواجهة الإنتاج الحربي

0 نشر
Ahmed Khaled 0 تبليغ

Advertisements

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على تعويض غياب عمر السعيد مهاجم الفريق عن مواجهة الغد أمام الانتاج الحربي بسبب الإيقاف

وسيتواجد المغربي حميد احداد فى التشكيل الأساسى للفريق لتعويض غياب عمر السعيد في الوقت الذي اقترح فيه احد افراد الجهاز المعاون على جروس الدفع باحداد ومعه خالد بوطيب فى خط الهجوم الأبيض الا انه لم يحسم قراره حتى الآن على أن يستقر بشكل رسمي في التدريب الأخير اليوم

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في العاشرة من مساء الغد على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يستقر على البديل لتعويض غياب عمر السعيد عن مواجهة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا