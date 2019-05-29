جروس يستقر على البديل لتعويض غياب عمر السعيد عن مواجهة الإنتاج الحربي

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على تعويض غياب عمر السعيد مهاجم الفريق عن مواجهة الغد أمام الانتاج الحربي بسبب الإيقاف
وسيتواجد المغربي حميد احداد فى التشكيل الأساسى للفريق لتعويض غياب عمر السعيد في الوقت الذي اقترح فيه احد افراد الجهاز المعاون على جروس الدفع باحداد ومعه خالد بوطيب فى خط الهجوم الأبيض الا انه لم يحسم قراره حتى الآن على أن يستقر بشكل رسمي في التدريب الأخير اليوم
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في العاشرة من مساء الغد على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري
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