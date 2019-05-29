كأس أمم إفريقيا تكتب نهاية أزارو مع الأهلي

باتت أيام المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معدودة داخل النادى، بعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربى التى تستعد لخوض بطولة الأمم الأفريقية الشهر المقبل بالقاهرة.
ووفقاً لمصدر، فإن اللاعب يعيش حالة غضب كبيرة بعد استبعاده من قائمة أسود الأطلس، خاصة أنه كان يُمنى النفس بالوجود فى البطولة الحالية، والتى كان يسعى لتسويق نفسه فيها والاحتراف فى أوروبا.
وأوضح المصدر أن المهاجم الدولى بدأ يبحث بجدية عن عرض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والاحتراف فى أوروبا، حيث يرى أن وجوده فى القلعة الحمراء لم يعد عليه بالنفع على مستوى منتخب بلاده، فضلاً عن ترحيب القلعة الحمراء برحيله فى حال وجود عرض مناسب من الناحية المالية.
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