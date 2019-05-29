مفاجأة.. مجلس الزمالك يوافق على رحيل كهربا في نهاية الموسم ولكن!

ونقل له المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء ترحيب مجلس الإدارة برحيله للاحتراف الخارجى، ولا توجد أدنى مشكلة فى ذلك شرط أن يكون العرض مناسباً له وللنادى، واتفق معه على الانتظار حتى انتهاء الموسم وبعدها سيتم عقد جلسة معه لحسم كافة الأمور.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز الخميس المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ32 للدوري العام.
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