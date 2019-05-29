رسميا.. إقامة نهائي كأس مصر في هذا الموعد

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، 10 سبتمبر المقبل، موعداً لإقامة نهائي كأس مصر، للموسم الحالي، مع السماح للأندية بالاستعانة بالصفقات الجديدة، المقرر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات صحفية، أن القرار اتخذ بعد التأكد من استكمال مسابقة الدوري عقب بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

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