أعرب جاري لينكر نجم الكرة الإنجليزية السابق، أمنيته أن يتلقى هنريك مخيتاريان، لاعب آرسنال، الدعم من زملائه في حالة تحقيق لقب الدوري الأوروبي اليوم.

وقال لينكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "إذا

فاز آرسنال اليوم، فإنه من دواعي السرور أن نرى كل لاعب من الفريق يرتدي قميص باسم، مخيتاريان خلال مراسم إستلام الكأس".

ويغيب النجم الأرميني هنريك مخيتاريان، عن

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مباراة آرسنال اليوم أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب باكو الأولمبي في آذربيجان لأسباب سياسية.

حيث عانت كل من آذربيجان وآيمينا من خلافات سياسية نتيجة نزاع، على أحد الأقاليم، مما أدى لدخولهم في حرب من قببل، بالإضافة لعدد من المناوشات العسكرية بالسنوات الماضية.