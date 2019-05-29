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أعرب جاري لينكر نجم الكرة الإنجليزية السابق، أمنيته أن يتلقى هنريك مخيتاريان، لاعب آرسنال، الدعم من زملائه في حالة تحقيق لقب الدوري الأوروبي اليوم.
وقال لينكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "إذافاز آرسنال اليوم، فإنه من دواعي السرور أن نرى كل لاعب من الفريق يرتدي قميص باسم، مخيتاريان خلال مراسم إستلام الكأس".
ويغيب النجم الأرميني هنريك مخيتاريان، عن
حيث عانت كل من آذربيجان وآيمينا من خلافات سياسية نتيجة نزاع، على أحد الأقاليم، مما أدى لدخولهم في حرب من قببل، بالإضافة لعدد من المناوشات العسكرية بالسنوات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر جاري لينكر: اتمنى دعم مخيتاريان في حالة فوز آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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