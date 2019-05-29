قام هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 ومحمد فضل مدير البطولة 2019 بزيادة تفقدية لاستاد الإسماعيلية اليوم الأربعاء للوقوف على تجهيزات الملعب خلال الفترة الحالية. تفقدية لاستاد الإسماعيلية اليوم الأربعاء للوقوف على تجهيزات الملعب خلال الفترة الحالية. ورافق أبو ريدة وفضل في الجولة كل من أحمد مجاهد المنسق العام للجنة وعبد الله رئيس لجنة ملاعب التدريبات والمباريات ولجنة تفتيش الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وحرص على استقبال الوفد الفريق مهاب مميش. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. أبو ريدة ومحمد فضل في زيادة تفقدية لاستاد الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.