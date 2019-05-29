الليلة.. تشيلسي وآرسنال يلتقيان للمرة الثالثة أوروبيًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب باكو الأولمبي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر من أجل مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وستكون مواجهة الليلة هي رقم

198 بين تشيلسي وأرسنال لكنها الثالثة فقط بالمسابقات الأوروبية بين الفريقين.

المواجهتان السابقتان كانتا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2003/2004، وانتهت مباراة الذهاب

بالتعادل 1-1 في ستامفورد بريدج وانتصر تشيلسي في الإياب بنتيجة 2-1 في الهايبري وتأهل إلى نصف النهائي.

مباراة تشيلسي ضد آرسنال ستنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارت وستنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.