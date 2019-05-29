بتروجت يهدد بتصعيد أزمة مباراة المقاولون لـ"فيفا"

في تطور جديد للاحداث ..هدد مسئولو نادى بتروجت بتصعيد أزمة عدم اقامة مباراته مع المقاولون قبل إقامة الأخير لقائه مع الأهلي الى الإتحاد الدولي" فيفا" في حال عدم الإستماع لوجهة نظر المقاولون وبعض الأندية التي تطالب بمبدأ تكافؤ الفرص.

وقال مصدر مسئول بنادي بتروجت أن ناديه لايطلب شيئاً أكثر من حصوله على أبسط حقوقه ، حيث أن كل اللوائح والقوانين في جميع المسابقات تؤكد على اقامة لقاءات الفرق

المنافسة على بطولة أو مهددة بالبقاء في توقيت واحد مع اقامة المؤجلات حسب ترتيب الجدول ضمانا للشفافية والعدالة.

وأكد المصدر أن ماحدث في لقاء الإسماعيلي والجونة يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن هناك مخططا ضد نادي بتروجت وهو ماجعل النادي يدرس بقوة تصعيد الأزمة للاتحادين الأفريقي"كاف" والدولي" فيفا".

وكان نادى بتروجت قد طالب بترحيل المباراة الأخيرة

للفرق المنافسة في معركة البقاء بالممتاز والمقرر لها 3 يونيو الى 6 من الشهر ذاته في نفس توقيت الميعاد المقترح لمباراة حرس الحدودد مع بيراميدز وبتروجت مع المقاولون والانتاج الحربي مع دجله وسموحة مع الاتحاد السكندري على ان تقام مباراة الحرس مع الزمالك في موعدها 3 يونيو .

كما طالب النادى البترولي بإقامة مباراة الأهلي في موعدها المحدد سابقا 3 يونيو قبل مباراة بتروجت والمقاولون ومراقبة جميع المباريات التي تتصارع من أجل البقاء في الممتاز من اجل مبدأ اللعب النظيف وذلك بعد مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجونة.