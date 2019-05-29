شاهد.. ليفربول يحيي الذكرى الـ 34 لضحايا كارثة ملعب هيسل

يحيي نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة والثلاثين على وفاة 39 مشجعا، خلال كارثة ملعب هيسل في بلجيكا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للنصب التذكاري معلقاً: "ليفربول يتذكر 39 من مشجعي كرة القدم الذين فقدوا حياتهم في ملعب هيسل في بلجيكا في هذا اليوم قبل

34 عاما."

وكانت كارثة ملعب هيسل، وقعت في يوم 29 مايو عام 1985، قبل انطلاق مباراة يوفنتوس وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، حينما تدافع المشجعين هروباً من انهيار جدار في ملعب هيسل في بلجيكا، وذلك قبل بداية اللقاء.

وأدت الحادثة لسقوط 39 مشجعا ضحايا، أغلبيتهم من جماهير يوفنتوس، وتعرض 600 آخرين لإصابات.

وأدت تلك الحادثة إلى قيام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحظر الأندية الإنجليزية من المشاركة في المسابقات الأوروبية حتى موسم 1990/1991.

كما تم استبعاد ليفربول من المشاركات، ووجهت تهمة القتل العمد إلى 14 من مشجعي الريدز.

ويحرص النادي الإنجليزي في كل عام، لإحياء ذكرى ضحايا الحادث، والذي وصفه الاتحاد الأوروبي، بأنه أحلك ساعة في تاريخ مسابقات الاتحاد الأوروبي.

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